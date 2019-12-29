Видео лучших моментов матча Россия — Канада на молодежном ЧМ по хоккею появилось в Сети

Москва, 29 декабря. В Сети опубликовано видео всех голов молодежной сборной России по хоккею, забитых в ворота канадской команды в матче чемпионата мира.

Встреча двух непримиримых соперников завершилась безоговорочной победой российской «молодежки». Обыграв канадцев со счетом 6:0, россияне установили рекорд за всю историю встреч сборных РФ и Канады в молодежном чемпионате мира по хоккею.

Наши парни уже в первом периоде оставили Канаду далеко позади, забив в ворота голкипера Нико Дэйвса три безответных шайбы. В начале второго отрезка игры россияне провели несколько минут в меньшинстве, но не просто успешно отбивались, а увеличили счет на табло в свою пользу. В этом же периоде российская сборная поставила точку в игре, еще два раза поразив ворота соперника.

Победные очки нашей команде принесли Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. Голкипер Амир Мифтахов отстоял «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам.

Матч Россия — Канада прошел в чешской Остраве. Накануне молодежная сборная РФ проиграла хозяевам чемпионата со счетом 3:4. Как заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, спортсмены сделали верные выводы по итогам первой игры чемпионата.

«Команда показала характер, сделала выводы. Тот матч был неравным, очень много удалений, сейчас были сделаны коррективы. Главное, что был контроль шайбы, хороший рисунок», — приводит его слова ТАСС.

Следующий матч сборная России проведет 29 декабря — наши спортсмены сразятся с соперниками из США.