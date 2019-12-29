Путин подписал закон, усиливающий контроль над производством медицинского спирта

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту медицинского спирта.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он регламентирует оборот и производство этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных препаратов.

«Закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или медицинских изделий, и отдельно — требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции», — говорится в сопроводительной записке к закону.

Документ запрещается организациям оптовой торговли реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производить медицинский спирт отныне разрешается лишь путем разбавления этилового. Ранее это можно было делать также путем ректификации из такого же сырья и на том же самом оборудовании.

Производство этилового спирта для создания фармацевтической субстанции включается в перечень деятельности, требующей обязательного лицензирования. Лицензия дает право организации производить этиловый спирт исключительно медицинского назначения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств. Соответствующая норма вступает в силу с 1 июля 2020 года. Согласно документу, организации, занимающиеся производством и оборотом лекарств, обязаны вносить данные о препаратах в систему мониторинга их движения. Закон принят в целях усиления борьбы с фальсифицированными лекарствами на территории России.