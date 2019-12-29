Путин подписал закон о возврате части страховки после уплаты кредита

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Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит будет погашен досрочно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь если заемщик после выплаты обратится с заявлением об исключении его из числа застрахованных лиц, то кредитор будет обязан в течение семи рабочих дней возвратить ему деньги, которые были уплачены за оказание услуги страхования.

Кроме того, новый документ обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки в том случае, если она не обязательна по закону. Однако тогда допускается выдача денег под более высокий процент.

Уточняется, что при досрочной выплате всей суммы кредитной задолженности и отказе от кредитной страховки, уплаченная страховщику сумма будет возвращена. Но при условии вычета денег за прошедший период страхования, пишет Газета.ru.

Напомним, ранее генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников рассказал Федеральному агентству новостей о новом драйвере рынка страхования жизни — продуктах накопительного страхования жизни, активно развивающихся за счет смещения приоритетов страховщиков и банков в сторону социально значимых видов страхования, а также роста интереса граждан к долгосрочному планированию.