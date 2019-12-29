USA Today рассказало об «антирекорде» по числу массовых убийств в США

Вашингтон, 29 декабря. Издание USA Today сообщило, что в 2019 году в США было совершено более 40 массовых убийств, это стало рекордным показателем за полвека.

По данным издания, в уходящем году в США было совершено 41 массовое убийство, когда жертвами становились четверо и более человек. В 33 случаях преступники использовали огнестрельное оружие. Число погибших в 2019 году составило 210 человек.

Авторы отмечают, что большинство таких убийств не освещались в средствах массовой информации на национальном уровне, поскольку перестрелки происходили не в общественных местах. Как правило, инциденты были связаны с семейными ссорами, наркопреступностью и бандитизмом. В ряде случаев огонь открывали недовольные чем-то люди, срывающие злобу на родственниках и коллегах по работе. Правоохранительным органам при этом часто не удавалось выяснить, что именно побудило людей совершать массовые убийства.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в штате Калифорния, где законодательство, ограничивающее хранение и ношение оружия, считается одним из самых строгих на территории США.

Ранее рекордное количество убийств на территории Соединенных Штатов было зарегистрировано в 2006 году, когда произошло 38 подобных случаев.

Как пишет «Газета.ру», самое массовое после терактов 11 сентября убийство в США произошло в 2017 году, когда в Лас-Вегасе 64-летний пенсионер расстрелял толпу из окна отеля. Тогда погибли 59 человек, включая преступника. Его мотивы до сих пор остаются неизвестными.