Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад

Таллинн, 28 декабря. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, чтобы осваивать несколько языков.

Об этом политик заявила в субботу в интервью телеканалу ETV+.

«Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство», — рассказала Кальюлайд.

Президент сообщила, что собственный сын привел ее к мысли о том, что в Эстонии должна широко обсуждаться ситуация с правами русскоязычных жителей страны.

«Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины (ранее на протяжении 12 лет Кальюлайд работала представителем Эстонии в Счетной палате ЕС в Люксембурге — Прим. ФАН), и этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется, и мы должны говорить об этом», — поделилась глава Эстонии.

Ранее министр образования страны Майлис Репс объявила, что все детсады в Эстонии станут хотя бы отчасти эстоноязычными. Она предложила создать в учреждениях дошкольного образования дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. В результате, считает она, все дети в таких группах к окончанию детского сада должны будут владеть эстонским языком на базовом уровне.

На территории Эстонии на сегодняшний день действуют 74 школы, преподавание в которых частично ведется на русском языке, в них обучаются более 20% всех школьников страны. Но число таких школ постепенно сокращается. Уроки на русском, в соответствие с действующей системой, должны составлять в них не более 40% от общего числа предметов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что со времен распада СССР число изучающих русский язык во всем мире сократилось в два раза.