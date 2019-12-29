Президент Эстонии надеется на визит Путина на VIII Всемирный финно-угорский конгресс

Таллин, 29 декабря. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд надеется на визит главы России Владимира Путина на VIII Всемирный финно-угорский конгресс. Об этом она заявила в интервью для телеканала ETV+.

Кальюлайд отметила, что лишь три финно-угорских народа образовали собственные государства. Речь идет о Венгрии, Эстонии и Финляндии. Между тем, количество таких народов значительно выше.

«Поэтому будет разумно, если все президенты почтут своим присутствием этот большой праздник, Всемирный финно-угорский конгресс», — заключила президент Эстонии.

Глава прибалтийской республики подчеркнула значение диалога Таллина и Москвы. По ее словам, после апрельской встречи в Москве она обсуждала с Путиным совместные инфраструктурные проекты и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес. Кальюлайд признала наличие серьезных разногласий с российским коллегой. Однако, по ее мнению, эти противоречия не должны блокировать двусторонние отношения.

«Есть вещи, которые мы понимаем совершенно по-разному, и эти разногласия невозможно решить быстро. Работа по этим вопросам может длиться десятилетиями, но это не повод, чтобы не делать эту работу», — заключила эстонский лидер.

Ранее глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Еврокомиссии действия Эстонии в отношении Sputnik сочли уместными. Об этом писала RT.

«Газета.ru» сообщала, что Таллин потребовал от Москвы «возвращения» якобы аннексированной территории. Российские дипломаты подчеркнули безосновательность этих претензий.