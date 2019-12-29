Десятки человек стали жертвами крупного ДТП в Египте

Каир, 29 декабря. Крупное ДТП произошло на севере Египта между городами Порт-Саид и Думьят, погибли по меньшей мере 23 человека.

По данным информационного агентства МЕНА, автобус с рабочими, возвращавшимися со смены на предприятии, столкнулся с грузовиком. Погибли как минимум 23 работника швейной фабрики, еще восемь человек пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Это ДТП стало уже вторым крупным происшествием на дорогах Египта за минувшие сутки. Ранее в субботу туристический автобус врезался в грузовик на трассе в районе Айн-эль-Сохна на побережье Красного моря. Автобус перевозил отдыхающих из Индии, Малайзии и Китая. В аварии погибли шесть человек, включая троих иностранцев. 24 человека получили ранения, в том числе 20 иностранных туристов. Причиной аварии стала лопнувшая покрышка большегрузного автомобиля.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и трактора дорожной службы в Ленинском районе Москвы.