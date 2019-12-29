Иран намерен провести с Россией и Китаем новые совместные военные учения

Тегеран, 29 декабря. Иран надеется провести новые совместные военные учения с Россией и Китаем. Такое заявление сделал заместитель командующего армии Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

Высокопоставленный военнослужащий пообещал найти возможность для продолжения сотрудничества Москвы, Тегерана и Пекина. Он также предостерег другие государства от попыток помешать совместным учениям.

«Любые суда и летательные аппараты, оказавшиеся в районе проведения маневров, будут сбиты», — заверил Сайяри.

С 27 по 30 декабря в Оманском заливе проходят совместные учения Ирана, России и Китая. Эту информацию подтвердил представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.

Ранее эксперты высказались о геополитическом значении совместных учений Ирана, Китая и России. Специалисты сошлись во мнении, что мероприятие является важным для обеспечения безопасности в Персидском заливе.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов подчеркнул значение согласованных действия в борьбе с терроризмом.

«Здесь важное значение имеет возможность координировать совместные действия слаженно и сплоченно. Поэтому эти учения важны, чтобы организовать по-настоящему международное сопротивление терроризму. Потому что по отдельности страны справиться с этой проблемой не смогут — нужно обязательно объединять усилия», — цитирует RT.

Также сообщалось, что в совместных военно-морских учениях, которые проводят Россия, Иран и Китай в Оманском проливе, приняли участие российский боевой корабль, танкер и спасательный буксир.