Сирийская армия освободила населенный пункт Аль-Хальба в провинции Идлиб

Дамаск, 29 декабря. Подразделения сирийской армии заняли населенный пункт Аль-Хальба на юго-востоке провинции Идлиб.

В ходе проведения операции военнослужащие армии Сирийской Арабской Республики полностью освободили от бандитов населенный пункт, на протяжении долгого времени выступавший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ).

Ранее к востоку от Идлиба правительственные войска отбили атаки бандформирований, пытавшихся вернуть утраченные ими позиции на участке фронта Ат-Тах — Тель-Маннас. В ходе боестолкновений были уничтожены не менее 30 террористов и два начиненных взрывчаткой автомобиля.

Как пишет издание «Аль-Ахбар», боевики нарушили очередное соглашение о прекращении огня в Идлибе, достигнутое несколькими днями ранее. Пользуясь плохой погодой, они планировали отвоевать занятые сирийской армией рубежи в окрестностях города Маарет ан-Нуман.

В ходе наступления, начавшегося 19 декабря, правительственные силы освободили 46 населенных пунктов на юго-востоке Идлиба, вернув под контроль Дамаска территорию в 320 квадратных километров.

Идлиб — единственный регион Сирии, остававшийся с 2012 года под контролем незаконных вооруженных формирований. Два года назад там была создана зона деэскалации, куда переместились из Восточной Гуты и южных регионов Сирии отказавшиеся сложить оружие боевики. На территории Идлиба действуют 12 наблюдательных пунктов турецкой армии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате атак боевиков в Идлибе более 80 тысяч местных жителей покинули свои дома и мигрируют к границам Турции, что вызывает обеспокоенность Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.