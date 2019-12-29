Два человека погибли в аварии с внедорожником в Самарской области

Самара, 29 декабря. В Самарской области на 7 километре автодороги Клявлино – Шентала внедорожник Ssang Yong вылетел с трассы в кювет. По официальной информации, в аварии погибли два человека, еще двое мужчин сильно пострадали.

Авария произошла в субботу в 19:30. По информации, имеющейся в распоряжении Федерального агентства новостей, погибшими значатся Богданов А. 1972 года рождения и Шафигулин М. 1954 года рождения.

Двое других мужчин находятся в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших перелом бедра, другой получил перелом 3-го позвонка.

По информации местного УМВД, автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии 48-летний пассажир скончался до прибытия медиков, 65-летний мужчина умер в больнице.