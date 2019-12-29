Эксперт назвал вмешательство Турции в Ливии попыткой возродить Османскую Империю

Москва, 29 декабря. Агрессивная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогна против Ливии связана с его надеждами возродить величие Османской Империи. Такое мнение высказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Политолог отметил, что Анкара весьма болезненно относится к событиям в арабском мире и в Северной Африке.

«Это бывшая территория Османской империи и они за это очень волнуются. Турция была выбита из Сирии в первом десятилетии XX века, читайте в войне между Турцией и Италией. Это один из болезненных моментов турецкой истории, который там не забыт», — сказал Суздальцев.

Специалист объяснил, почему Россия не может оставаться равнодушной к планам Эрдогана осуществить военное вторжение в Ливию. Он напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса. Следовательно, противостояние с Анкарой может обернуться конфликтом с НАТО, передает «Политика сегодня».

27 декабря президент РФ провел совещание с членами Совбеза. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на совещании обсуждалась и ситуация в Ливии.

Ранее Путин в телефонном режиме обсудил ситуацию в Ливии с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили совместные шаги, направленные на стабилизацию ситуации. Об этом писала RT.

Также стало известно, что Турция мобилизовала более восьми тысяч сирийских боевиков незаконных вооруженных формирований для поддержки боевиков в Ливии.

Федеральное агентство новостей провело расследование фактов военного вмешательства Анкары в дела Ливии.