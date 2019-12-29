Путин подписал федеральный закон, защищающий права участников амнистии капиталов

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в статьи 75 и 164 уголовно-процессуального кодекса. Теперь данные поправки запрещают правоохранителям изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства.

Соответствующий закон был опубликован в субботу на официальном портале правовой информации. Документ закрепляет недопустимым доказательством факт предоставления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе амнистии капиталов.

Исключением является лишь предоставление документов самими декларантом, пожелавшим приобщить их к уголовному делу.

«Не может служить поводом для возбуждения уголовного дела факт предоставления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках…», а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах», – говорится в законе.

Напомним, с 1 июня 2019 года начинается третий этап амнистии капиталов, который продлится до 29 февраля 2020 года включительно. В рамках новой волны амнистии капиталов гражданам, готовым перевести свои деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию, по-прежнему гарантируется освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, допущенные до 1 января 2019 года.

Однако правила третьего этапа амнистии капиталов ужесточаются: теперь нужно не только раскрыть необходимые сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании либо на острове Русский во Владивостоке, либо на острове Октябрьский в Калининграде, которые стали первыми «российскими оффшорами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны вместе с объединениями предпринимателей должны внимательно следить за ходом использования закона об амнистии капиталов, пишет Газета.ru.