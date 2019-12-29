Суд в Киеве выпустил из-под стражи обвиняемых в стрельбе на Майдане экс-бойцов «Беркута»

Киев, 29 декабря. Бывшие бойцы спецназа «Беркут», обвиняемые в стрельбе на Майдане, освобождены из-под стражи по решению Киевского апелляционного суда. Мера пресечения изменена на личное обязательство.

«Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», — цитирует решение ТАСС.

На свободу вышли Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский. Александр Маринченко и Сергей Тамтур ранее находились под домашним арестом.

Зимой 2014 года на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого был свергнут законный президент страны Виктор Янукович. Протесты сопровождались насильственными действиями и многочисленными человеческими жертвами. Новые власти обвинили в гибели людей сотрудников «Беркута», представив более чем сомнительную доказательную базу.

Следует отметить, что сами протестующие, убивавшие правоохранителей, освобождены от ответственности. Киевские власти официально амнистировали «активистов» по нескольким десяткам составов преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким.

Широкую известность получил активист Бубенчик, рассказавший о том, как убил одного из правоохранителей выстрелом в затылок на почве ненависти.

Ранее бывших бойцов «Беркута» планировали включить в список для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Однако против выступили украинские радикалы, которые попытались заблокировать выходы из Лукъяновского СИЗО, где содержатся экс-бойцы «Беркута». Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что выжившие бойцы «Беркута» рассказали о «мирном» протесте на Майдане.