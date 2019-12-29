Турецкие самолеты совершили авиарейс в Ливию с боевиками на борту

Стамбул, 28 декабря. В столицу Ливии Триполи из Турции вылетели два авиалайнера Airbus A-319. На борту самолетов находились сирийские боевики, которых Анкара отправляет для пополнения рядов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

О перелете двух ливийских самолетов в своем Twitter сообщил ветеран ВВС США Боб Хеин, опубликовав скриншоты с ресурса FlightRadar, позволяющего отследить передвижение воздушных судов.

Согласно данным, авиарейс турецких самолетов состоялся накануне вечером. Позже в сторону Ливии из Стамбула вылетел третий лайнер, Buraq Air B-737.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие также военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Позже Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование в ходе которого выяснились новые подробности турецкого вмешательства в конфликт в Ливии. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также перебрасывает турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа.

25 декабря ФАН сообщил, что по меньшей мере три самолета с сирийскими боевиками отправлялись из Стамбула в Ливию. В качестве перевалочного пункта для доставки террористов в Ливию Анкара использует Тунис. В Триполи отправляются сирийские боевики из числа таких террористических группировок, как «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

Тем временем ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» чтобы освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.