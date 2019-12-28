Россия разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии

Прага, 28 декабря. Сборная России победила Канаду со счетом 6:0 на матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Это крупнейшая победа россиян над канадцами в истории турнира.

Результативными бросками отличились Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов и Денисенко. При этом все шайбы были заброшены, когда команды находились в полных составах.

В первом поединке группового этапа Россия уступила чехам 3:4, а канадцы со счетом 6:4 одолели американских сверстников. В группе «А» выступают также сборные Швеции, Швейцарии и Словакии.

Ранее стало известно, что капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии станет нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось о расставании певицы Пелагеи со знаменитым хоккеистом.