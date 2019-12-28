Закон о досрочном погашении ипотеки погибших военных подписан президентом РФ

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал закон о досрочном погашении министерством обороны задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего. Текст соответствующего закона был опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает, что уполномоченный федеральный орган единовременно начисляет на именной накопительный счет погибшего денежные средства в размере задолженности по ипотеке с учетом суммы процентов.

В течение всего срока обязательств по займу, Минобороны будет продолжать погашение ипотеки из средств федерального бюджета. Кроме того, подписанный президентом закон включает в себя круг лиц, которые имеют право взять обязательства по ипотеке вместо погибшего военнослужащего.

По мнению авторов закона, данные меры позволят оперативно решить вопрос с обеспечением жильем родственников погибшего военного, а также досрочно погасить ипотечный кредит до оформления прав наследства.

Ранее Газета.ru писала, что Министерство обороны РФ планирует ужесточить контроль за инвестированием средств, предназначенных для выплат жилищных субсидий и ипотеки служащих.