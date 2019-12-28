Путин подписал закон о штрафах за спекуляции на билетах

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов. Нормативный акт касается государственных и муниципальных культурных мероприятий.

Следует отметить, что к изначальной редакции законопроекта поступило немало замечаний. Размеры штрафов были сильно завышены, не соответствовали общественной опасности деяния. По итогам обсуждений максимальную санкцию ограничили пятикратным размером стоимости билета. Также для юридических лиц предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств. Об этом писала RT.

Также глава государства одобрил запрет на сжигание необработанного мусора. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.