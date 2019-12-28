Президент РФ подписал закон об обязательной маркировке лекарств

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в правила обязательной маркировки лекарств. Согласно документу, опубликованному сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, производители медикаментов будут должны в обязательном порядке маркировать лекарства с 1 июля 2020 года.

Законом также оговаривается, что лица, которые производят, ввозят, хранят и реализуют лекарства будут обязаны вносить соответствующую информацию в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

В документе оговорено, что лекарства для больных, страдающих рядом тяжелых заболеваний, могут перевозиться и продаваться без маркировки при условии, что они были произведены до 1 июля 2020 года.

В декабре 2018 года документы по маркировке лекарств были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он подчеркнул, что впоследствии эксперимент будет распространен и на другие отрасли с высоким риском незаконного оборота товаров.

Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Он позволит защитить рынок от контрафакта, а также такого явления, как «вторичное появление лекарств на рынке». Позже в интервью Федеральному агентству новостей президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предположил, что принятие закона будет перенесено и рассказал, как маркировка повлияет на цену лекарств.