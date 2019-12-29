Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков

Дамаск, 28 декабря. Турция направит более восьми тысяч сирийских боевиков в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Об этом стало известно телеканалу «Аль-Хадас».

Турция организовала четыре центра набора боевиков в Африне, Эр-Раи и Ахтарине — в зонах, которые находятся под контролем Анкары и союзным вооруженным формированиям. Сообщается, что первая группа боевиков уже достигла пункта назначения.

Федеральное агентство новостей провело расследование военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. ФАН стало известно, что турецкие власти поставляют ПНС Ливии оружие, военную технику и боеприпасы, вопреки установленному ООН эмбарго. Анкара также снабжает бандформироания ПНС инструкторами и членами незаконных вооруженных формирований в Идлибе.

Во второй половине октября около двух тысяч боевиков отправились в Ливию на судне Medcon Sinop. ФАН публиковал видеозапись одного из полевых командиров 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа.

Ранее также сообщалось, что в Ливии приземлился еще один самолет с сирийскими боевиками для поддержки ПНС.