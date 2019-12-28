حصاد أخبار ليبيا في 28 ديسمبر: المعارضة التركية تتحدث عن الأهداف الحقيقية لأردوغان في ليبيا والجزائر لن تدخل في تحالف عسكري مع تونس وتركيا لدعم حكومة

المعارضة التركية تتحدث عن الأهداف الحقيقية لأردوغان في ليبيا

أكد أحمد كامل ايروزان، رئيس العلاقات الدولية لحزب الخير التركي المعارض، أن السبب الحقيقي لدعم تركيا لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي يكمن في الضغط من أجل مصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة في روسيا، لأنها هي الأخيرة في المنطقة.

وعلق ايروزان على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الدعم العسكري الإضافي لمليشيات حكومة الوفاق الوطني "إذا كانت الحكومة الحالية في ليبيا (حكومة الوفاق)حكومة شرعية، فإن حكومة بشار الأسد في سوريا قانونية أيضا، فلتذهب حكومة الوفاق إلى بشار الأسد وتصافحه".

الجزائر لن تدخل في تحالف عسكري مع تونس وتركيا لدعم حكومة الوفاق الليبية

أكدت النائبة الجزائرية أميرة سليم أنها استبعدت تماما إمكانية وجود تحالف عسكري للجزائر مع تركيا وتونس لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، لأن هذا يتناقض مع دستور وعقيدة جيش الدولة.

قالت سليم في مقابلة مع صحيفة "العربي 21" إن رفض المشاركة في التحالف العسكري يستند أولا وقبل كل شيء إلى مبادئ الإجماع بأن الجنود الجزائريين يقتصرون على حماية الأراضي الجزائرية داخل البلاد، وأن هذه القضية لن تتغير نتيجة للأزمة الليبية .

تركيا تنقل 200 مقاتل آخر إلى ليبيا

بمساعدة موقع "Flightradar24"، تم تتبع عملية نقل مجموعة أخرى من المقاتلين السوريين من محافظة إدلب عبر اسطنبول إلى طرابلس. لم يتفاجئ مدير منسق دراسات الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الإستراتيجية والتوقعات ديمتري إيجورشنكوف، في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية، بتدفق الإرهابيين إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد أصبح قضية دولية.

ونشر أحد الصحفيين الأجانب، باباك تايوان، على حسابه في تويتر صورة من موقع "Flightradar24" تظهر طارة شركة الطيران الليبية Airbus A-330-202 متجهة من اسطنبول إلى طرابلس، مطار مصراتة.

تركيا تدعم إرهابيي الوفاق الليبية للقضاء على منافسيه في السياحة

اعتبر المحاضر في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد وعضو مجلس خبراء "ضباط روسيا" ألكسندر بيرندزيف أن السلطات التركية تتدخل بنشاط في الوضع في ليبيا وتدعم إرهابيي في ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني لتأكيد نفسها في أعين المجتمع الإسلامي.

وتابع بيرندزيف "الآن في العالم، ظهرت منافسة جدية للغاية في مجال السياحة، وفي شمال إفريقيا، كما هو معروف، تقع تونس ومصر، لماذا لا يتم ضخ الإرهابيين إلى هذه المنطقة ودب الخوف في نفوس السياح المحتملين من أجل أن يذهبوا إلى تركيا؟".