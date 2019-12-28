Путин подписал закон об информировании граждан о мерах господдержки

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам предоставляется право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законопроектом, граждане вправе самостоятельно определять, каким образом будут получать необходимые сведения. Узнать о полагающихся льготах граждане смогут на портале госуслуг, через единый колл-центр или при посещении государственного органа.

Нововведения позволяют россиянам, в том числе проживающим в труднодоступных районах, быстро получить полную и актуальную информацию о федеральных либо региональных льготах, предусмотренных при наступлении пенсионного возраста, рождении ребенка, инвалидности и в других случаях.