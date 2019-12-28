Террористы в Сирии дважды атаковали позиции САА в Идлибе

Дамаск, 28 декабря. Террористы два раза на протяжении суток атаковали позиции Сирийских правительственных войск в поселении Джарджаназ провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что участники незаконного вооруженного формирования «Хайат Тахрир аш-Шам», которое входит в состав альянса террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) при поддержке боевиков «Сирийской национальной армии» атаковали силы САА в период с 01:00 до 02:30.

«В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке 5–6 пикапов с установленным на них тяжелым вооружением», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Сирийские правительственные войска отразили обе атаки. При этом боевики понесли значительные потери в живой силе (не менее 30 человек убитыми и ранеными) и военной технике. Среди военных САА потерь нет.

Ранее стало известно о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Сирии 28 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.