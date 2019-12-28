Биатлонисты из Италии первыми финишировали на масс-старте Рождественской гонки

Берлин, 28 декабря. Во время массового старта в рамках традиционной Рождественской гонки итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место. Соревнования состоялись сегодня в немецком городе Гельзенкирхене.

Вторыми оказались немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Украины – Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Россияне Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт пришли к финишу десятыми, сообщает телеканал RT.

Окончательный победитель соревнований должен определиться по результатам пасьюта, гонки-преследования, которая состоится вечером в субботу.

Состязание World Team Challenge, известное в России под названием «Рождественская гонка», проходит из года в год на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Первые заезды в рамках соревнования состоялись в 2002 году.

В прошлом году гонка стала заключительной для российского спортсмена Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры. Он финишировал вместе с Екатериной Юрловой-Перхт на восьмом месте, пишет Газета.ru.