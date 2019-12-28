Легкомоторный самолет разбился в США

Новый Орлеан, 28 декабря. Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском городе Лафайетт, штат Луизиана. По предварительным данным, на борту находилось шесть человек.

Сообщается, что самолет упал на парковку около магазина, в полутора километрах от аэропорта вылета. Происшествие случилось в 9.22 по местному времени.

По неподтвержденной информации, жертвами инцидента стали пять человек. Причины крушения выясняются, на месте трагедии работают правоохранители и спасатели, сообщает «360».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крушении пассажирского лайнера под Алма-Атой.

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, разбился 27 декабря. Во время взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и влетел в двухэтажное здание.

На борту воздушного судна находилось 98 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.