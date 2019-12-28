Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Подгорица, 28 декабря. Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, который накануне принял парламент. Закон вызвал массовые протесты в стране, об этом сообщил телеканал RTCG.

Накануне парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В поддержку закона высказались 45 депутатов из 45 присутствующих, так как противников закона из рядов оппозиции задержала полиция, сообщает «Газета.ру».

Члены оппозиционной фракции «Демократический фронт» настаивали на доработке документа при сотрудничестве с Сербской православной церковью (СПЦ), интересы которой в итоговой версии текста оказались серьезно ущемлены. Депутаты правящей коалиции отказались рассматривать поправки, после чего оппозиция пыталась заблокировать голосование по документу. В зале заседаний завязалась потасовка, а неизвестные бросили баллон со слезоточивым газом.

Закон ущемляет интересы СПЦ и предполагает изъятие из церковной собственности СПЦ более чем 650 святынь, в том числе монастырь Острог.

Принятие закона вылилось в массовые протесты на севере страны, демонстранты в городах Никшич и Будва перекрыли дороги. Полиция жестко разгоняла выступающих, десятки человек были задержаны.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что до Рождества во всех православных храмах каждые два часа будет заупокойный колокольный звон, а после вечерней службы будет проводиться молебен в поддержку церкви и верующих. В СПЦ возложили на президента Черногории ответственность за последствия принятия закона.