Сирия, 29 декабря. Неизвестные ВВС нанесли удар по тюрьме на севере Алеппо, где содержались боевики ИГИЛ1. Террористы обстреляли военную базу США в Хасаке. ВВС Сирии наносят удары по базам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба ведут огонь по опорным пунктам и линиям обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам», в Латакии, по неподтвержденным данным, потеряли бульдозер, в Дамаске задержали двенадцать военных преступников, которые участвовали в расправе над сирийскими военнослужащими.

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо потеряли несколько бойцов при столкновении с отрядами курдских боевиков, провели рейд в Африне и задержали десять человек, подозреваемых в связи с боевиками «Демократических сил Сирии».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Латакии обстреливает родной город президента САР Башара Асада, в Идлибе обменивается ударами с отрядами сирийской армии и подбила танк.

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие отряды на севере Алеппо, в Ракке потеряли двух боевиков при подрыве неизвестными патрульного автомобиля.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на базу американских военнослужащих в Хасаке.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, оказалась под обстрелом со стороны спящей ячейки ИГИЛ на востоке Хасаки, направила на север конвой подкрепления.

Провинция Дамаск

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), разведка Сирийской арабской армии (САА) провела кампанию рейдов и арестов в населенных пунктах Сахбаи Хамурия в районе оазиса Восточная Гута. В ходе рейдов были арестованы двенадцать человек, которые ранее сражались в рядах группировки вооруженной оппозиции «Файлак ар-Рахман». Сообщается, что члены группировки были арестованы по обвинению в совершении военного преступления: все задержанные участвовали в убийстве военнослужащих сирийской армии в период, когда районы Восточной Гуты входили в зону контроля антиправительственных группировок.

Провинция Латакия

Боевики оппозиции заявили, что сумели подбить ракетным ударом бульдозер Сирийской арабской армии (САА) у города Кабана, о чем сообщает новостное агентство Halab Today. Жертв среди сирийских военнослужащих нет.

Джихадисты также повторно обстреляли жилые кварталы города Кардаха из реактивных систем ведения залпового огня, о чем сообщает медиаресурс Step News. Информации о жертвах среди мирных жителей не поступало – обстрел причинил незначительный ущерб нескольким домам. Напомним, что обстрелы Кардахи со стороны радикалов носят идеологический характер, так как в этом городе родился и вырос действующий президент Сирии Башар Асад.

Провинция Алеппо

На севере провинции в районе кантона Африн, подконтрольного протурецким формированиям, раздался взрыв. По данным SOHR, взрыв был спровоцирован снарядами, сброшенными с неизвестных беспилотников. Целью атаки стала тюрьма «Аль-Джабха аль-Шамия», известная как «тюрьма Аль-Маасара». В результате обстрела было целиком разрушено здание тюрьмы, по данным некоторых источников, восемь человек из числа заключенных погибли под завалами. Как отмечает SOHR, в тюрьме содержатся пленные террористы ИГИЛ. Подозревается, что удар могли нанести беспилотники международной коалиции, которая старается скрыть свои военные преступления в Сирии.

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что фракции протурецкого ополчения провели кампанию рейдов в кантоне Африн, после провокаций со стороны курдских радикалов. Как сообщает источник, в ходе рейдов были арестованы десять человек в поселении Бюльбюль. Задержанным выдвинуты обвинения в пособничестве боевикам SDF.

Курдские боевики из числа группировки «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за ряд диверсий в районе города Аль-Баб. Согласно их заявлению, отряд боевиков их отряд вступил в перестрелку с протурецким ополчением, убил одного бойца и ранил нескольких. Ополченцы в ответ открыли огонь по укрытиям «Сил освобождения» у поселков Мараназ, Шеварга и Шара.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Мухаймида на востоке провинции раздался мощный взрыв – детонировала самодельная бомба, установленная в припаркованном автомобиле. Как сообщает агентство Deir Ezzor 24, нет информации о жертвах среди мирного населения. Курдские боевики, в зоне оккупации которых находится деревня, подозревают, что бомба была установлена террористами «Исламского государства». За последние две недели вылазки боевиков «Исламского государства» на западе провинции значительно возросла.

Провинция Идлиб

Как сообщает SOHR, на юге Идлиба самолеты ВВС Сирии продолжают работу над позициями радикалов в районе Хамидии и города Маарет-ан-Нуман, обеспечивая сирийской армии возможность продвижения к магистрали М-5. Авиация ВКС РФ нанесла точечный авиаудар по опорным пунктам джихадистов в районе поселения Тель-Манас.

В районе Кафр-Румы и у деревень Аль-Амирия и Мукка военнослужащие вели огонь по линиям обороны радикалов, о чем также сообщает источник. Ожесточенные бои завязались в окрестностях Ат-Таха и Джарджаназа. По неподтвержденным данным, боевики застрелили бригадного генерала Али Хаддура, который возглавлял штурмовую операцию, и повредили танк, как передает Twitter-канал Effect Network 2. Боевики «Ансар ат-Таухид» также с помощью ракетных снарядов обстреляли линии обороны САА.

Ряд представителей оппозиции выпустили заявление, в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что на северо-западе Сирии боевиков вербуют для участия в боевых действиях в Ливии. Боевики заявили, что решительно осуждают согласие любого сирийца на участие в боевых действиях за пределами страны. Ранее поступала информация о том, что радикалы «Лива Султан Мурад» вербовали в Идлибе и на западе Сирии боевиков, выдавая новобранцам аванс после вступления в отряды, и, обещая, что по прибытии в Ливию, их жалование будет составлять 1500 долларов.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» совершили вылазку в зону оккупации курдских боевиков. Как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli), террористы закидали ручными гранатами дома двух членов «Демократических сил» в поселке Мазраат-аль-Амирия.

Еще одна диверсия против «Демократических сил» была совершена в поселке Аль-Касра. Сообщается о гибели двух курдских боевиков и ранении еще одного в результате срабатывания самодельной бомбы, установленной под днище патрульного автомобиля радикалов, о чем сообщает агентство Euphrates Post.

Провинция Хасака

По неподтверждённым данным, боевики ИГИЛ атаковали военную базу ВС США близ города Аш-Шаддади, обстреляв ее ракетными снарядами. Всего по базе было выпущено девять ракет, как передает источник в сети Twitter (@Ibn Siqilli).

Российское агентство Sputnik сообщило, что американский военный конвой из десятка грузовиков, пересек иракско-сирийскую границу через переход «Тель-Вард» и направился к военной базе на севере провинции. Как отмечает источник, в состав колонна вошла военная техника и груз топлива и боеприпасов.

Ирак

Как сообщает ТАСС, на севере Ирака американский контрактник из числа гражданских погиб, еще несколько военнослужащих получили ранения в результате ракетного обстреле их базы, расположенной рядом с городом Киркук. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии международная коалиция во главе с США.

Позднее агентство Reuters передало информацию от своего источника в иракской армии, что близ базы была найдена в ходе рейда антитеррористических служб и полиции пусковая ракетная установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены снаряды. Под подозрением находятся боевики «спящих ячеек» ИГИЛ. Террористы организации также совершили за последние сутки две вылазки на юго-востоке Сирии и обстреляли базы ВС США.

1 Организация запрещена на территории РФ.