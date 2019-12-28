Роскосмос увеличит в два раза число космических пусков в 2020 году

Москва, 28 декабря. Роскосмос планирует удвоить число полетов на орбиту в 2020 году по сравнению с показателями текущего года, количество космических запусков достигнет 50. Об этом сообщается на YouTube-канале компании.

Отмечается, что в 2019 году российская корпорация организовала 25 космических пусков, из них 13 совершены с космодрома «Байконур», восемь — с «Плесецка», три — с «Куру» и один — с «Восточного».

«В честь праздника немного приоткроем космические карты - на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сообщили в Роскосмосе.

В начале 2019 года Россия планировала совершить 45 космических пусков, о чем заявлял гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам зампреда правительства РФ Юрия Борисова, заявленное количество космических запусков не было выполнено в том числе из-за недостатков в организации работы. Однако, он отметил отсутствие аварийных ситуаций при запусках.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Россия готова возобновить сотрудничество с США по проекту окололунной станции Gateway. В 2017 году Роскосмос и NASA заключили соглашение о сотрудничестве в реализации данного проекта, но позже взаимодействие сторон было приостановлено.