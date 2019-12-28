Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет без участия журналистов

Киев, 28 декабря. Представителей средств массовой информации не пустят на контрольный пункт «Майорское» в районе Горловки, где завтра состоится обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и Донецкой Народной Республики.

По словам представителя штаба силовой операции Виталия Саранцева, фото- и видеоматериалы для СМИ будут предоставлены аппаратом президента Украины. Работа журналистов не предусмотрена, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Левый берег».

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря. Она подчеркнула, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена по принципу «всех установленных на всех установленных».

В 2014 году после государственного переворота на Украине некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. В свою очередь Киев принял решение ввести войска на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции». Минские договоренности, которые были приняты для того, чтобы урегулировать ситуацию, киевская власть регулярно игнорирует.