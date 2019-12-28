Ходорковский продавливает через Кара-Мурзу новые санкции США в отношении России

Утверждение комитетом Сената США по иностранным делам «именных статей» законопроекта о санкциях, устанавливающих ответственность РФ за убийство Бориса Немцова и гибель трех российских журналистов в ЦАР, дает основания предполагать, что олигарх Михаил Ходорковский проплатил лобби в американском Конгрессе для ухода от ответственности от собственных преступлений. Для легитимации себя в либеральном сообществе и подготовки РФ к иностранному вмешательству миллиардер использует своего «карманного активиста» Владимира Кара-Мурзу — младшего.

Накануне Нового года комитет Сената США по иностранным делам утвердил проект закона «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Законодательной новеллой нормативно-правового акта стало введение двух новых «именных статей», безосновательно способствующих установлению ответственности России за убийство политика Бориса Немцова (статья 710) и гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР (статья 712). По мнению американских политиков, имеется достаточно оснований для более углубленного изучения указанных инцидентов, а гибель журналистов на территории ЦАР и вовсе позволяет начать международное расследование. К работе будут привлечены: Пентагон, Госдеп и Национальная разведка Соединенных Штатов. Их аналитические доклады лягут в основу так называемой «доказательной базы».

На новость обратил внимание российский журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза —младший. На страницах блог-платформы радиостанции «Эхо Москвы» он публично выразил благодарность американским политикам, одобрив бездоказательное иностранное вмешательство США и поблагодарив за утверждение проекта закона.

«Международный надзор — слабая замена национальному правосудию <…>. Необходимо задействовать все возможные механизмы. Авторам законопроекта — искренняя благодарность», — написал Кара-Мурза.

«Карманный поддакивальщик» Ходорковского

Рассмотрение законопроекта комитетом по иностранным делам, включение в список «именных статей» дела о гибели российских журналистов в ЦАР, политическая активность Кара-Мурзы свидетельствуют об идущих процессах и переменах в одной цепочке событий. При поддержке олигархата и российского либерального сообщества готовится очередной плацдарм для вмешательства во внутренние дела РФ под эгидой защиты демократических ценностей. Технология не новая и даже успешно обкатана.

Кара-Мурза-младший давно играет роль «рупора либералов» и связующего звена между заинтересованными в политических изменениях в России лицами и Госдепом Соединенных Штатов. Он помогал Немцову создавать площадку для вмешательства в дела РФ, выступая от имени российской оппозиции в Конгрессе США с инициативой «о расширении категорий лиц, подпадающих под действие визовых санкций». Кара-Мурза — сторонник антироссийского «закона Магнитского». Немцов составлял базу лиц, которые должны быть подвергнуты критике. Кара-Мурза стал преемником Немцова и даже протолкнул в Госдеп США идею о введении санкций за нарушение прав на свободу «самовыражения, союзов и собраний» в России. После смерти Немцова журналист продолжил дело своего протектора по разрушению РФ, возглавив одноименный фонд, а также стал напрямую взаимодействовать с олигархом Михаилом Ходорковским, выступая в его интересах. Напомним, что в совете фонда находятся как сам Ходорковский, так и экс-посол США в РФ и специалист по цветным революциям Майкл Макфол, американский политик Кэти Брин, антироссийский политолог из Германии Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен. Сам Кара-Мурза — федеральный координатор общественного движения «Открытая Россия» (НКО признана нежелательной в РФ), которое замешано в дестабилизации российского социума.

Более того, Кара-Мурза имел тесную дружбу с ярым русофобом Джоном Маккейном, а после смерти политика он нес гроб американского сенатора. Иными словам, продвижение «закона Магнитского» послужило плацдармом США для вмешательства в дела РФ и поводом для безосновательного прессинга российских бизнесменов и политиков.

Введение «именных статей» комитетом США по иностранным делам — действия того же порядка. Разница лишь в том, что принятие подобных норм преследует две цели. Первая — лоббирование интересов Ходорковского для снятия с него ответственности за гибель российских журналистов, которых олигарх незаконно и без охраны отправил в ЦАР. На руку играет обострившаяся политическая обстановка между Москвой и Вашингтоном. Принцип у олигарха простой: «Враг моего врага — мой друг». Вторая — дискредитация России на международной арене и оказание давления на общество в РФ. Кара-Мурза здесь также играет роль посредника и «карманного поддакивальщика», который поможет легитимироваться в либеральном сообществе и при необходимости слетает быстренько в Конгресс США для представления «интересов оппозиции» по введению антироссийских санкций.

«Никакой демократии, это бизнес»

Как говорится, все познается в сравнении. Свидетельствами того, что санкционный законопроект США не имеет ничего общего с защитой прав человека и демократических ценностей, могут послужить, например, арест журналиста Кирилла Вышинского на Украине в 2018 году или убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году.

Обеспокоился ли Конгресс США так сильно громким и жестоким убийством Карлова в Анкаре посреди бела дня на публичной выставке в 90 метрах от посольства Америки настолько, чтобы начать громкое международное расследование? Спасибо хоть за соболезнования и кроткое предложение помощи. Дальше дело «заглохло», а США всячески отрицали свою вину и укрывали Фетхуллаха Гюлена. А политический арест журналиста Вышинского по надуманному делу задел ли либеральные чувства американских политиков, ратующих за «свободу слова»? Нет. Более того, представитель государственного департамента США Хизер Нойерт отметила на пресс-брифинге, что «аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом», учитывая обеспокоенность Украины интенсивностью «российской пропаганды».

Все это лишний раз доказывает, что США умудряются рассмотреть нарушения прав человека и говорят о демократических ценностях только тогда, когда им это выгодно или нужно для реализации своих политических и бизнес-целей. Данные понятия в США используются как геополитический инструмент и не более того.