Сирия новости 28 декабря 22.30: подкрепление армии США прибыло в Хасаку, диверсия курдских боевиков в Алеппо

Сирия, 28 декабря. Конвой подкрепления для армии США прибыл в Хасаку. Курдские радикалы «Сил освобождения Африна» совершили диверсию в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба ведет огонь по опорным пунктам и линиям обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо потеряли несколько бойцов при столкновении с отрядами курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Латакии обстреливают родной город президента САР Башара Асада, в Идлибе обмениваются ударами с отрядами сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие отряды на севере Алеппо.

Международная коалиция: в Хасаку направила конвой из тридцати грузовиков материально-технического подкрепления, а также тяжелую военную технику.

Провинция Латакия

На севере Латакии боевики оппозиции заявили, что сумели подбить ракетным ударом бульдозер Сирийской арабской армии (САА), который срывал укрепления джихадистов в районе оккупированного ими города Кабана. Как сообщает новостное агентство Halab Today, жертв среди сирийских военнослужащих нет.

Джихадисты также повторно обстреляли жилые кварталы города Кардаха из реактивных систем ведения залпового огня, о чем сообщает медиаресурс Step News. Информации о жертвах среди мирных жителей не поступало – обстрел причинил незначительный ущерб нескольким домам. Одному жителю поселка снаряд проломил крышу, к частью он и его семья остались живы. Напомним, что обстрелы Кардахи со стороны радикалов носят не стратегический, а идеологический характер, так как в этом городе родился и вырос действующий президент Сирии Башар Асад.

Провинция Алеппо

Курдские боевики из числа группировки «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за ряд диверсий в районе города Аль-Баб, находящего под контролем протурецким сил, о чем сообщает новостной агентство ANF. Согласно данному заявлению отряд боевиков совершил 27 декабря вылазку в окрестности города, где убили одного протурецкого бойца и сумели ранить нескольких во время завязавшейся перестрелки. Протурецкие отряды в ответ открыли огонь из пулеметов по укрытиям «Сил освобождения» у поселков Мараназ, Шеварга и Шара.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» заявили на подконтрольном им медиаресуре «Ибаа» о гибели ряда солдат сирийской армии в районе поселения Абу-Джариб в результате удачной контратаки, которую им удалось развернуть. Поступают сообщения об ожесточенных столкновениях сторон в районе поселения Джарджаназ, где стороны обмениваются ракетно-артиллеристскими ударами, как указывает новостной портал Step News.

Боевики группировки «Ансар ат-Таухид» также с помощью ракетных снарядов типа «Буркан» обстреляли линии обороны правительственных сил у Джарджаназа, однако, без сообщений о потерях со стороны САА, как уточняет портал Halab Todaty.

Ожесточенные бои между боевиками и отрядами САА возобновились на фронте у поселка Аль-Басра. В районе деревни Ат-Тах боевиками был подбит танк сирийской армии в результате минометного обстрела. По данным агентства Masar Press Net, силы правительственной армии ведут обстрел артиллерийскими и ракетными снарядами укрытия джихадистов у поселений Хан-Субуль, Кафр-Увейд, Сафухан, Дейр-аш-Шарки и Маар-Ширин.

Провинция Хасака

На севере провинции продолжаются случаи подрывов на брошенных боеприпасах курдских радикалов. По данным агентство «Евфратская сеть новостей» к югу от города Рас-аль-Айн детонировала противопехотная мина, установленная в окрестностях города курдскими радикалами «Демократических сил». Взрыв нанес незначительный ущерб, но, к счастью, обошлось без жертв среди мирных жителей.

Российское агентство Sputnik сообщило, что американский военный конвой из десятка грузовиков пересек иракско-сирийскую границу через переход «Тель-Вард» и направился к американской военной базе на севере провинции. Как отмечает источник, в состав колонны вошли бронированные автомобили, груз из цистерн топлива и боеприпасы. С начала года это уже третий крупный конвой военно-логистического подкрепления для армии США на востоке Сирии.