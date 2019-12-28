Путин подписал закон о запрете сжигать необработанный мусор

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, запрещающий сжигать необработанный мусор. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе текущего года Госдума в первом чтении приняла законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Компаниям предлагалось выбрать способ расчета авансового платежа для того, чтобы снизить переплаты.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые запретили сжигать необработанные отходы. Согласно законопроекту, из отходов необходимо будет извлекать полезные фракции и только потом отправлять на сжигание.

Кроме того, в проект закона были внесены поправки о порядке взимания средств экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду. Полученные средства будут направляться только на утилизацию отходов. Все объекты будут проходить экологическую экспертизу на предмет их экологической безопасности. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Президент РФ, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, призвал повысить прозрачность сферы утилизации отходов. По словам главы государства, в России ежегодно генерируется 70 млн тонн мусора. При этом система утилизации отходов создается только сейчас — ни в Советском Союзе, ни в новой России ее не было.