Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны в Крыму

Симферополь, 28 декабря. Микроавтобус столкнулся с грузовой автоцистерной в Крыму, есть пострадавшие. Соответствующую информацию передает пресс-служба МВД по полуострову.

Авария произошла на трассе Симферополь — Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка. Водитель микроавтобуса марки Volkswagen допустил столкновение с автоцистерной.

«В ДТП пострадал водитель, а также семь пассажиров микроавтобуса», — сообщили в министерстве.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившейся аварии. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу.