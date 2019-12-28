Киев попытается навязать свои тарифы на транзит газа, уверен эксперт

Москва, 28 декабря. Украина будет использовать мировое соглашение с «Газпромом» для попыток навязывания высоких тарифов на транзит российского газа. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Напомним, Кабмин Украины согласовал подписание мирового соглашения между Антимонопольным комитетом (АМКУ) и «Газпромом». Соглашение поставило точку в газовом споре на сумму 7,4 миллиардов долларов, сообщает «Экономика сегодня».

АМКУ стал требовать эту сумму с российской компании якобы за злоупотребление правами транзита газа через территорию Украины.

«Это абсурдное обвинение, потому что «Газпром» является заказчиком услуги по транспортировке газа через украинскую сторону. То есть по факту он покупает услугу у киевской компании ДК «Укртрансгаз» — «дочки» национальной акционерной организации «Нафтогаз», — заявил Митрахович.

Фактически украинское правительство подтвердило абсурдность претензий, когда согласилось на подписание мирового соглашения.

По словам эксперта, было очевидно, что Киев отзовет иски и будет требовать только 2,9 миллиарда долларов, назначенных в качестве штрафа Стокгольмским арбитражем.

«Это довольно большая сумма. Но, если брать во внимание размер штрафа, то России лучше было бы выплатить только 2,9 млрд долларов», — считает Митрахович.

Соглашение между Москвой и Киевом предполагает заключение контракта на пять лет при возможном продлении на десять лет. Согласно договору, «Газпром» поставит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие годы. Соглашение также предусматривает отзыв взаимных судебных исков и выплату Украине штрафа, назначенного Стокгольмским арбитражем.

На данный момент переговоры об условиях контракта продолжаются. Пока украинские власти заявляют о 15 миллиардах долларов, которые страна заработает на транзите российского газа, но попытаются навязать свои тарифы.

«В год украинская сторона будет получать около 3 млрд долларов. Учитывая, что транзит в 2021 –2024 годах планируется ограничивать 40 млрд кубометров газа ежегодно, можно предположить рост ставки в два раза. Со стороны Российской Федерации это очень большая уступка», — отметил эксперт.

Он уверен, что при росте тарифов будет взят курс на введение обходных газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Объекты позволят снизить транспортировку газа по территории Украины через пять лет.

Если Москва все же пойдет на увеличение тарифа, то украинский транзит голубого топлива станет в три раза дороже, чем поставки через «потоки».