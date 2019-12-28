Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Киев, 28 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную раду законопроект о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Предоставлен на замену», — сказано на сайте Рады.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует. Проект закона предполагает внесение изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Глава Украины предложил изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. Однако в тексте проекта закона отсутствует пункт о предоставлении особого статуса Донбассу.

При этом ранее в декабре Зеленский подписал закон о пролонгировании действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года, сообщают «Известия».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Киев готов ввести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство и сделать ее частью закона об особом статусе Донбасса. Действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который существует с 18 октября 2014 года, должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Ранее действие документа уже неоднократно продлевалось.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.