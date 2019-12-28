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Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение мер по сохранению водных ресурсов

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Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение мер по сохранению водных ресурсов

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за нарушение требований сохранности водных ресурсов. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, при отсутствии мер по сохранению водных ресурсов и среды их обитания, граждане должны будут оштрафованы на 3-5 тысяч рублей, должностные лица — 1015 тысяч рублей, а юридические лица — 100200 тысяч.

Соответствующие меры должны применяться при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, внедрении новых технологических процессов, неблагоприятно влияющих на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Также при невыполнении требований о согласовании с Росрыболовством планируемой деятельности в части строительства или реконструкции объектов, которая оказывает негативное воздействие на водные биоресурсы, предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 до 10 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч.

Все изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об улучшениях экологических условий проживания россиян в 2019 году. Позитивные изменения напрямую затронули более двух миллионов жителей России. Об этом сообщил глава федерального агентства «Росводресурсы» Дмитрий Кириллов.

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