Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о цифровом нотариате. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Он предполагает возможность удаленного обращения лиц за совершением определенных действий нотариального характера. В удостоверении сделки теперь могут участвовать два и более нотариусов. Кроме того, нововведение предполагает обеспечение законности сделки.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который разрешает ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов с наркотическими или психотропными веществами.