Экономист рассказал о негативных последствиях новых российских санкций для Украины

Из-за расширения российских санкций в отношении украинских товаров, Киев недополучит около $31,2 млн, что составляет около 1,3% всего экспорта Украины. Об этом ссылкой на источник в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает «Интерфакс». Потеря данной суммы хоть и не является критичной в масштабах всей страны, но тем не менее довольно болезненна, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Раньше украинский рынок экспорта на 50% был ориентирован на Евросоюз и на 50% — на Россию. — сказал экономист. — Но после 2014 года все поменялось: товарооборот между нами резко стал падать, и теперь в экономических отношениях с Москвой Киеву намного важнее стали газовые дела — а точнее, то, сколько он получает за перекачку газа через свою территорию. Российский же рынок сбыта для них по большому счету уже давно потерян — вместо украинских на нем появились белорусские и наши собственные товары».

Именно по этой причине дальнейшие ограничительные меры не так страшны — все самое ценное в этом плане уже потеряно.

«Однако расширение российских санкций показывает очень интересную вещь — Москва не идет ни на какие уступки перед Киевом, и отношение к Украине продолжает быть очень жестким. Те компромиссы, на которые она пошла по газовым вопросам — эти $2,9 млрд, которые согласился заплатить «Газпром» и договор о дальнейшем транзите — они не перед Киевом, они перед Европой, перед конечным потребителем нашего «голубого топлива» — считает собеседник ФАН.

Известно, что первым экономические санкции ввело украинское правительство — это случилось еще в 2015 году. Руководство же России пошло на ответные аналогичные меры только в 2018 году – по словам Разуваева, это было связано с тем, что Москва долго рассчитывала на договороспособность режима теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«В итоге не срослось. Однако Украина в результате санкций потеряла намного больше, чем мы — ведь ее экономика даже более экспортноориентирована, чем наша, а российский рынок, я напомню, составлял около 50% всего ее экспорта. Ну, а нам их санкции как слону дробина, ведь основные торговые партнеры РФ – это Евросоюз и Китай», — заявил экономист.

Эксперт уверен, что Киев в ответ на новые российские санкции введет какие-нибудь зеркальные меры, однако во многом они являются чисто символическими и совершенно не повлияют на торговый оборот.