Анкара, 28 декабря. Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу раскритиковал намерение президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана отправить солдат для поддержки террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Турецкая оппозиция подвергла резкой критике решение правительства отправить турецких солдат в Ливию проливать кровь на стороне боевиков ПНС, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

«Внешней политике не хватает глубины, истории и опыта МИД. Она полностью основана на линии «Братьев-мусульман». Действия как в Ливии, так и в Сирии принесут Турции больше вреда, нежели пользы», ― заявил Кылычдароглу.

Глава Республиканской народной партии призвал правительство извлечь уроки из неправильной политики Анкары в Сирии и не повторять этих ошибок в Ливии.

«Даже обычные люди на улице сказали бы вам, насколько неправильной была сирийская политика», ― подчеркнул Кылычдароглу.

Кроме того, турецкий оппозиционер обратил внимание на противоречия в политике Турции в отношении Ливии и Сирии. Кылычдароглу считает, что Анкара двулично следует за позицией ООН в Ливии, но при этом отрицает позицию международной организации по Сирии.

«В Сирии мы не признаем легитимность правительства, поскольку во главе его стоит Башар Асад. В Ливии мы признаем легитимность правительства, поскольку ее признает ООН. Та же самая ООН, которая признала Асада», ― отметил турецкий политик.

Кылычдароглу добавил, что его партия будет голосовать против отправки турецких военных для поддержки террористов ПНС Ливии, где они могут лишиться жизни.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие ЛНА. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

Накануне ФАН сообщил, что по меньшей мере три самолета с сирийскими боевиками отправились из Стамбула в Ливию. В качестве перевалочного пункта для доставки террористов в Ливию Анкара использует Тунис. В Триполи отправляются сирийские террористы из числа группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтар активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН выяснил, что, согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением, и лишь наоборот усилило влияние вооруженных группировок в стране. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению.

1 Организация запрещена на территории РФ.