Власти Туниса отвергают обвинения в военной помощи террористам ПНС Ливии

Тунис, 28 декабря. Президент Туниса Каис Саид опроверг слухи о предоставлении военной помощи террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Глава силовой структуры ПНС Ливии Фатхи Башага ранее заявил, что Турция, Тунис и Алжир решили оказать помощь «правительству», оккупировавшему Триполи. Президент Туниса опроверг слова Башаги, заявив, что его страна сохраняет нейтралитет в ливийском вопросе.

По словам Саида, он уделяет большое внимание появившимся слухам о поддержки ПНС Ливии. Он назвал необоснованными эти заявления о внешней политике Туниса. Как сообщила пресс-служба президента африканской страны, Тунис не заключал союз с террористами ПНС Ливии и не планирует это делать.

Слухи о союзе Туниса, Турции и ПНС Ливии появились на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тунис. Главы двух стран провели переговоры 25 декабря.

Эрдоган ранее открыто заявлял о поддержке террористов из ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Глава государства пообещал, что турецкие военные помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Слухи о сотрудничестве Туниса с Турцией и террористами ПНС Ливии подтверждаются и тем, что Анкара использует тунисские аэропорты для переброски боевиков в Ливию. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что накануне, 27 декабря, по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь.

ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

С 2014 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

ФАН изучил Ливийское политическое соглашение (так называемое Схиратское соглашение), на основе которого в 2016 году было создано ПНС Ливии. Согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению, а также реальная власть сосредоточена в руках террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.