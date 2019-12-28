Донбасс, 28 декабря. По вине киевских силовиков среди мирных жителей в ДНР есть раненые и погибшие. Противостояние между националистическими группировками и регулярной армией Украины активизировалось. Минобороны Украины скрывает реальные цифры потерь среди военнослужащих. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела территории Донецкой Народной Республики. В зону обстрелов вошли город Донецк и село Ленинское. На Донецком направлении применялись 120-мм минометы и гранатометы, на Мариупольском — боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Народная милиция ДНР подвела итоги года

Официальный представитель оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов отметил, что за 2019 год зарегистрировано 5 000 нарушений режима прекращения огня со стороны сил подразделений Операции объединенных сил. При обстрелах использовано более 26 000 боеприпасов, из которых 66 реактивных и 6612 артиллерийских снарядов. Украинскими снарядами повреждено и разрушено 728 домов и других объектов жилой и государственной инфраструктуры. За год погибло 5 мирных жителей, 44 были ранены, в их числе 2 ребенка.

Регулярная армия Украины несет огромные потери. Однако истинное количество погибших и раненых скрывается Министерством обороны Украины. По информации Народной милиции ДНР, погибло более 350 военнослужащих ВСУ, в том числе по причинам, не связанным с выполнением боевых задач.

Также прошедший год характеризуется в рядах сил ООС многочисленными случаями дезертирства, к которому приводит низкое материально-техническое обеспечение и бесконтрольность со стороны командиров. Всего самовольно оставили свои части 1206 человек, из них 68 с табельным оружием. В конце года ярким подтверждением сказанному стал переход военнослужащего Украины Виктора Кулагина на сторону ДНР.

Националист ранил военнослужащего ВСУ

Как сообщил спикер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, только за прошлую неделю зафиксировано 2 случая перестрелок между участниками праворадикальных группировок и военнослужащими украинской армии вблизи населенных пунктов Золотое и Станица Луганская. Источники с украинской территории сообщают об усилившемся противостоянии между солдатами военных частей ВСУ и участниками националистических формирований. В одном случае из двух перестрелка закончилась ранением бойца 93-й бригады ВСУ, который получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь. Командование бригады представило факт ранения как полученное в ходе бытовой травмы.

Военные из «Нацкорпуса» грабят мирных жителей

Боевики из группировки «Национальный корпус» в последнее время стали активно мародерствовать в мирных населенных пунктах, где их размещает командование. У мирного населения крадут дрова, уголь и горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.

Нередки случаи появления националистов на улицах и в магазинах «под градусом» или в состоянии наркотического опьянения. В Луганской области, подконтрольной киевскому правительству, растет уровень преступности, связанной с торговлей наркотическими средствами, где продавцами выступают представители праворадикальных формирований. Указанные факты вызывают массовое недовольство мирных граждан.