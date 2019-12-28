Сортировщики мусора в Великобритании вернули супругам случайно выброшенные 15 тысяч фунтов

Лондон, 28 декабря. Сотрудники центра вторичной переработки отходов в Великобритании вернули семейной паре случайно выброшенную коробку с деньгами.

В полицию графства Сомерсет поступило сообщение от сотрудников центра вторичной переработки отходов из города Мидсомер Нортон. Коммунальщики обнаружили коробку, в которой находилось 15 тысяч футов (около 1,2 миллиона рублей). Сотрудники полиции нашли владельцев коробки, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Супруги рассказали, что коробка была найдена ими во время уборки в дому умершего родственника. Они не знали, что внутри спрятаны деньги, поэтому сдали коробку вместе с другим хламом в пункт переработки мусора.

По словам супругов, они знали о странной привычке своего родственник прятать деньги в неожиданных местах, однако даже не догадывались о крупной денежной сумме в коробке.

Британская полиция выразила благодарность сотрудникам центра по переработке отходов, отметив их порядочность, благодаря чему полиция смогла вернуть найденные деньги супругам к Рождеству.

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