Луганск, 28 декабря. Представители ЛНР выполнили все условия для проведения обмена между Луганском и Киевом. Соответствующее заявление сделала представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Она также выразила надежду на то, что Украина выполнит заявленные в рамках «нормандской встречи» обязательства и в воскресенье состоится полноценный обмен по принципу «всех установленных на всех установленных».

«Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия», — сказала Кобцева.

По ее словам, «почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен».

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова ранее сообщила, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря. Она подчеркнула, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

После госпереворота на Украине в 2014 году некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Украина ввела на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции» войска. Принятые для урегулирования ситуации Минские соглашения киевская власть регулярно нарушает.