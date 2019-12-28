Жена Ромы Жукова прокомментировала задержание мужа в аэропорту

Москва, 28 декабря. Супруга певца Романа Жукова Елена отреагировала на инцидент с ее мужем, случившемся в аэропорту Якутска. Как сообщалось ранее, артиста не допустили на борт самолета из-за подозрений в опьянении.

Елена Жукова уже длительное время не живет с бывшим участником группы «Мираж» и узнала о происшествии из СМИ, однако совсем не удивилась сообщениям прессы.

«У него уже было четыре года назад по этой теме. Видно опять вот так вот хулиганит, что я могу поделать. Видно, ему скучно живется», — рассказала супруга артиста корреспонденту Пятого канала.

По ее словам, Жукову необходимо пройти соответствующее лечение в специализированной клинике.

«Посоветовать могу только одно — это госпитализация. Положить его в клинику, полечить. Все-таки у нас общие дети. По этой причине я перестала жить с ним вместе — причина в алкоголизме», — считает женщина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Рому Жукова не пустили на рейс. О случившемся рассказал адвокат артиста Александр Усачев.

Защитник пояснил, что Жуков выступил на корпоративе в Якутске, после чего певец должен был продолжить гастроли. Правоохранители на три часа задержали певца, поскольку заподозрили, что артист был пьян.

Усачев уверяет, что Жуков был трезв, поэтому добровольно согласился пройти медицинское освидетельствование. Позднее на певца составили протокол за оскорбление сотрудника полиции.