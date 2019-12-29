Лесные пожары, сгоревший Нотр-Дам, чудо на кукурузном поле. Происшествия 2019. ФАН-ТВ

Взрыв газа в Магнитогорске Утром 31 декабря прошлого года Россию взбудоражила новость: в десятиэтажном доме Магнитогорска произошел взрыв газа. Хлопок на проспекте Карла Маркса прозвучал в шесть утра. Частично обрушился седьмой подъезд дома. За спасательной операцией жители страны следили четыре дня. Но, увы, ни один из них не обходился без печальных новостей о том, что жертв этой трагедии становится все больше. Из-под обломков спасатели вытащили тела 39 человек. Чудом остался жив десятимесячный Ваня. Под завалами в 26-градусный мороз он пролежал больше 35 часов. Долгое время врачи боролись за его обмороженную ножку. К счастью, мальчик пошел на поправку, и спустя год его здоровью ничего не угрожает. «Ваню лечила вся страна. Это командная работа: и спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники, и консилиума, и всех. Но самый большой молодец — это вот этот человек. Какое счастье видеть его в таком состоянии. Вот большего в жизни, наверное, не надо», — признается президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Теракты на Шри-Ланке А в пасхальное воскресное утро 21 апреля восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке. Один за другим. Под ударами оказались христианские церкви и отели в крупнейшем городе страны Коломбо и его пригороде. Девятый хлопок раздался на следующий день. Вовсе не случайность, не человеческая халатность, а продуманный кровавый теракт. Его жертвами стали 253 человека, еще около 600 пострадали. Если бы не мгновенно организованная антитеррористическая операция, масштабы трагедии наверняка выросли бы. Вблизи местных вокзала и аэропорта силовики обезвредили несколько бомб. Кто стоял за атаками? На этот вопрос местные власти не могли ответить несколько дней. Позже ответственность за трагедию взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теракт в мечетях Новой Зеландии Одна из версий — взрывы на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападения в Новой Зеландии. Там 15-го марта в двух мечетях Крайстчерча раздалась стрельба. Преступник кровожадно убил прихожан. Жертвами атаки стали 50 человек, почти столько же получили ранения. Главным подозреваемым оказался радикал Брентон Таррант из Австралии, были ли у него сообщники — по-прежнему неизвестно. За некоторое время до нападения в социальных сетях он опубликовал манифест с нацистскими лозунгами, а саму атаку транслировал в социальных сетях.

Стрельба в США А американские издания по несколько раз в месяц пестрили однотипными заголовками «В одном из штатов США произошел очередной случай стрельбы». За год десятки жертв и пострадавших. Особенно кровавым для американцев стал август. Третьего и четвертого числа сразу три человека открыли огонь в разных городах Штатов. В Эль-Пасо мужчина начал стрелять в одном из торговых центров. Его жертвами стали 22 человека. На следующий день в Дайтоне другой преступник атаковал прохожих, погибли десять человек, в том числе и сам злоумышленник. Почти в этот же момент в Чикаго произошла стрельба на детской площадке. После всех ужасающих случаев власти США решили рассмотреть закон об усилении оружейного контроля. Однако их действия закончились ничем.

Наводнение в Иркутской области В этом году сюрпризы «в кавычках» принесла и погода. Ураган «Дориан» в США, тайфун «Хагибис» в Японии, наводнение в Венеции. Иркутскую область летом охватила стихия: в регион пришла большая вода. Наводнение началось из-за проливных дождей. В восьми районах подтопило почти 11 тысяч домов. Больше всего пострадали жители городов Нижнеудинск и Тулун. Стихия, не щадя, сносила целые поселения. Без жертв не обошлось, погибли 26 человек. О судьбе нескольких местных жителей до сих пор ничего неизвестно. После того, как вода пошла на убыль, президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки восстановить школы, больницы, поликлиники, и в скором времени выплатить все компенсации. С этим вопросом возникло немало проблем. Несколько раз президент приезжал в регион, чтобы проверить, как выполняются его поручения, в том числе, и ко дню знаний. «Знаю, что многие из вас — и не только здесь присутствующих, наверное, а вообще детей в городе — в этой сложной зоне, как оказалось, зоне затопления, вели себя очень мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хочу и вас, и всех остальных, которых я не вижу, которых здесь нет, поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году», — выступил перед школьниками российский лидер. Ликвидация последствий паводка губернатору Сергею Левченко далась не просто. К концу года он подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области стал Игорь Кобзев, который ранее занимал пост заместителя главы МЧС. Все последствия летнего наводнения он распорядился ликвидировать к августу следующего года.

Пожары в Сибири Уже другая стихия — огненная охватила в этом году многие регионы России. Алтайский, Хабаровский и Забайкальский края, Бурятия, Чукотка, Томская и Тюменская области. Более 14 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 млн гектаров. Причиной масштабной трагедии стал человек. За огненной стихией могут скрываться незаконные рубки. В нескольких регионах страны уже нашли доказательства этого преступления. «Частично пожары имеют рукотворный характер, то есть спровоцированы людьми, которые либо заметают следы незаконных рубок, либо провоцируют низовые пожары, чтобы на следующий год получить тендеры и контракты на вырубку леса, который горел внизу, но древесина абсолютно здоровая и пригодная для спила», — объясняет председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сотрудники МЧС делали все возможное, чтобы не допустить распространения огня и спасти природные богатства. В тушении участвовали тысячи человек. Ущерб власти страны оценили в 14,4 млрд рублей. В Госдуме, в свою очередь, прорабатывают меры борьбы с лесными пожарами.

Пожар в Нотр-Даме Нотр-Дам-де-Пари в огне! Кадры полыхающего собора в середине апреля потрясли весь мир. Известный храм в центре Парижа — один из символов Франции. И в то, что он так просто может исчезнуть, никто даже поверить не мог. Всю ночь с огнем боролись 400 пожарных. Сильное возгорание не осталось бесследным: обрушились шпиль и кровля. Спасти удалось каркас и часть реликвий. Причиной пожара стали проблемы с электропроводкой. Сейчас главный вопрос — восстановление собора. Изначально специалисты заявили, что на это может уйти не менее десяти лет. Но президент страны Эммануэль Макрон поручил провести все работы в ближайшие пять лет. В этом Парижу готовы помочь и российские реставраторы. «Нужно восстанавливать в любом случае, даже если остался один кирпич. Там пострадала очень серьезно кровля, там полностью погиб один из шпилей, во внутреннем убранстве очень пострадали главные витражи и орган, это особенность именно этого места, именно этого здания. Конечно, навсегда останется этот рубец, если человека ударить сильно, образуется шрам на всю жизнь. Но восстановление будет, я уверен, очень бережным, аккуратным и деликатным», — убежден бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров.

Дело историка Соколова Лженаполеон, Бонапарт-расчленитель. Российский историк Олег Соколов в этом году отличился отнюдь не яркими научными работами. Он убил и расчленил девушку. Его жертвой стала 24-летняя аспирантка СПбГУ, с которой мужчину связывали романтические отношения. Известного историка-наполеониста задержали, когда он пытался утопить в реке останки возлюбленной. Свою вину он сразу же признал и рассказал, что убил девушку во время ссоры. Сейчас Олег Соколов находится в московском центре психиатрии, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Жесткая посадка в Шереметьево Катастрофа, которая не оставила без внимания всех жителей России: пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Шереметьево и загорелся. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но вернулся в столицу через 28 минут. В лайнер попала молния, из-за сложных погодных условий экипажу удалось посадить Superjet лишь со второй попытки. Самолет приземлялся «брюхом», что привело к сильному пожару на борту. Погиб 41 человек.