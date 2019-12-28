Путин подписал закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов с наркотическими или психотропными веществами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, закон устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств, а также разрешает ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

Необходимость назначения препарата конкретному пациенту или группе пациентов будет определять врачебная комиссия. Профильному ведомству поручено определить перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств.

Закон вступит в силу 1 марта 2020 года, однако некоторые положения начнут действовать с 1 января 2023 года.

Ранее Путин заявил, что Россия должна развивать и собственное фармацевтическое производство. На сегодняшний день, РФ экспортирует свои лекарства в 90 стран по всему миру.