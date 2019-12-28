Facebook из-за политической цензуры и сливов данных оказался в топе провалов года

Москва, 28 декабря. Популярный англоязычный журнал Engadget составил рейтинг худших компаний в сфере IT, в который включил одну из самых посещаемых социальных сетей — Facebook. Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что к такому результату социальную сеть привела политика двойных стандартов.

Эксперт напомнил, что Facebook постоянно оказывается в центре скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей, что никак не должно допускаться такой крупной компанией, сообщает «Слово и дело».

«К сожалению, Facebook стал очень популярной соцсетью, которой очень многие люди пользуются. В некоторых странах без наличия аккаунта в Facebook могут даже на работу не принять. То, что руководство этой компании ведет себя крайне предвзято, порой просто вызывает шок», — отметил Дудчак.

Он подчеркнул, что ресурс регулярно блокирует страницы неугодных пользователей по надуманным причинам. При этом аккаунты с реальными призывами к преследованию людей и размещенной фашистской символикой продолжают беспрепятственно функционировать.

«Facebook это игнорирует, демонстрируя политику двойных стандартов», — заявил эксперт.

По его мнению, основателей и руководителей ресурса совершенно не заботит репутация компании.

«Facebook в общем-то плевать на это, потому что они вовлекли в оборот уже столько миллионов пользователей», — сказал Дудчак.

Сейчас Facebook уже у многих ассоциируется с преследованием пользователей, имеющих отличную от властей США точку зрения на те или иные события. Соцсеть давно стала инструментом пропаганды в руках Вашингтона.