Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Москва, 28 декабря. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате РФ, который проходит в Красноярске.

15-летняя фигуристка откатала две программы, за которые в общей сложности она получила 261,87 балла. Жюри оценило ее короткую программу на 79,93 балла, а за произвольную она получила 181,94 балла.

На второй строчке расположилась Алена Косторная (259,83 балла). Тройку лидеров замыкает Александра Трусова (226,34 балла). Далее следует Елизавета Туктамышева (204,63 балла).

Ранее сообщалось, что Медведева отсутствует в протоколе произвольной программы чемпионата России.