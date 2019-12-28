Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом». События дня. ФАН-ТВ

История с газовым транзитом наконец выходит на финишную прямую. Украинский кабмин официально одобрил мировое соглашение с «Газпромом». Об этом говорится в документе, который подписал премьер-министр страны Алексей Гончарук. Таким образом, власти Киева преодолели еще одну формальность на пути к новому газовому контракту. Ранее стороны согласовали транзит голубого топлива через Украину на следующие пять лет. В первый год объемы составят 65 млрд м³, а затем — по 40 млрд м³ ежегодно вплоть до 2025-го. Более того, Москва и Киев отказываются от взаимных исков по газу (кроме тех, решения по которым уже приняты судом). До последнего момента переговоры по транзиту шли с участием Еврокомиссии и, как заявляли сами делегаты стран, вероятность успеха с каждым днем стремилась к нулю. Ведь уже к концу года старый контракт истекал, а компромисс по новому не был найден вплоть до середины декабря. Впрочем, решающий и окончательный документ сторонам еще предстоит подписать. Это должно произойти в ближайшие дни.

В Госдуме оценили реакцию МИД Польши на слова Путина

Между Москвой и Варшавой неожиданно завязалась «историческая дискуссия». Сегодня большой резонанс вызвала новость о том, что польский МИД вызвал нашего посла Сергея Андреева на некую «беседу». Оказалось, что коллеги захотели обсудить недавние слова российского лидера Владимира Путина. Ранее наш президент, говоря о событиях до Второй мировой войны, назвал сволочью польского дипломата Юзефа Липского — в 30-е годы тот занимал должность посла в нацистской Германии. Столь жесткую оценку Владимир Путин дал, ссылаясь на архивные документы. Дело в том, что Липский поддерживал политику Гитлера в отношении евреев, а память о фюрере даже хотел увековечить.

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал Владимир Путин, президент России.

Видимо, такие слова неприятны для Варшавы и сегодня. Вот и наш дипломат Сергей Андреев, вызванный для «дачи показаний», назвал беседу в польском МИД жесткой. Но все-таки корректной. При этом детали разговора Андреев не разгласил, но заявил: читать нотации Россия никому не позволит. Сегодня с такой позицией согласились и в Госдуме. Например, депутат Александр Шерин уверен, что Польша просто не хочет вспоминать свое постыдное прошлое: «Есть такая старая, примитивная поговорка: