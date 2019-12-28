Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом». События дня. ФАН-ТВ

Киев одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
История с газовым транзитом наконец выходит на финишную прямую. Украинский кабмин официально одобрил мировое соглашение с «Газпромом». Об этом говорится в документе, который подписал премьер-министр страны Алексей Гончарук. Таким образом, власти Киева преодолели еще одну формальность на пути к новому газовому контракту. Ранее стороны согласовали транзит голубого топлива через Украину на следующие пять лет. В первый год объемы составят 65 млрд м³, а затем — по 40 млрд м³ ежегодно вплоть до 2025-го. Более того, Москва и Киев отказываются от взаимных исков по газу (кроме тех, решения по которым уже приняты судом). До последнего момента переговоры по транзиту шли с участием Еврокомиссии и, как заявляли сами делегаты стран, вероятность успеха с каждым днем стремилась к нулю. Ведь уже к концу года старый контракт истекал, а компромисс по новому не был найден вплоть до середины декабря. Впрочем, решающий и окончательный документ сторонам еще предстоит подписать. Это должно произойти в ближайшие дни.
В Госдуме оценили реакцию МИД Польши на слова Путина
Между Москвой и Варшавой неожиданно завязалась «историческая дискуссия». Сегодня большой резонанс вызвала новость о том, что польский МИД вызвал нашего посла Сергея Андреева на некую «беседу». Оказалось, что коллеги захотели обсудить недавние слова российского лидера Владимира Путина. Ранее наш президент, говоря о событиях до Второй мировой войны, назвал сволочью польского дипломата Юзефа Липского — в 30-е годы тот занимал должность посла в нацистской Германии. Столь жесткую оценку Владимир Путин дал, ссылаясь на архивные документы. Дело в том, что Липский поддерживал политику Гитлера в отношении евреев, а память о фюрере даже хотел увековечить.
«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал Владимир Путин, президент России.
Видимо, такие слова неприятны для Варшавы и сегодня. Вот и наш дипломат Сергей Андреев, вызванный для «дачи показаний», назвал беседу в польском МИД жесткой. Но все-таки корректной. При этом детали разговора Андреев не разгласил, но заявил: читать нотации Россия никому не позволит. Сегодня с такой позицией согласились и в Госдуме. Например, депутат Александр Шерин уверен, что Польша просто не хочет вспоминать свое постыдное прошлое: «Есть такая старая, примитивная поговорка:
«Правда глаза колет». Мне бы хотелось, чтобы Владимир Владимирович почаще давал такие объективные оценки всем остальным государствам, которые враждебно относятся к нашей стране. Но то, что теперь нашему послу высказывают какие-то претензии, очевидно связано с тем, что полякам не нравится, что их разоблачают на весь мир», — считает Александр Шерин, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне.
«Желтые жилеты» вышли на последнюю акцию в году
В самом разгаре сейчас новогодние настроения во Франции. «Желтые жилеты» вышли на свой последний марш в уходящем году. И перед праздниками решили «зажечь по полной». К 59-й по счету акции активисты подготовили файеры — полиция в долгу не осталась и применила слезоточивый газ. Улицы Парижа, где по традиции собрался самый буйный контингент, затянуло дымовой завесой. Напомним, что французы бунтуют с 2018 года, когда в стране выросли цены на топливо. Правда, сейчас «жилеты», чье движение явно пошло на спад, решили объединиться с другими демонстрантами — из рабочих профсоюзов. Дело в том, что за последние недели сотни тысяч человек вышли на протесты из-за новой реформы, которая отменяет пенсионные льготы для целого ряда профессий. Недовольных оказалось даже больше, чем «желтых жилетов» на пике своей активности. Сейчас граждане требуют не только отмены поправок, но и, конечно же, отставки высшего руководства, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. При этом свою забастовку они грозят продлить, что характерно, вплоть до самой пенсии (если их требования не будут услышаны). «Жилеты», к слову, хоть и с явными потерями, продержались уже больше года.