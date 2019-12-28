В Тунисе потребовали от Турции прекратить поддержку террористов ПНС Ливии

Тунис, 28 декабря. Массовая акция протеста прошла в субботу у здания посольства Турции в Тунисе. Собравшиеся гражданские активисты потребовали от Анкары отказаться от поддержки террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как сообщает The Libyan Address Journal, граждане Туниса устроили у посольства Турции акцию протеста с лозунгами «Нет турецкой интервенции». Митингующие потребовали от Анкары отказаться от поддержки боевиков из ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Кроме того, выступающие потребовали от Турции не втягивать Тунис в ливийский конфликт, используя территорию их страны в качестве перевалочного пункта для поставки боевиков в Ливию.

Как ранее сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари, Турция перебрасывает боевиков запрещенных в РФ организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра»1 в Ливию через тунисский аэропорт. Оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города Митиге, Мисурате и Зуваре.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что переброска Турцией боевиков в Ливию через тунисский аэропорт может осуществляться без ведома официальных властей Туниса.

Ранее ФАН сообщил, что накануне, 27 декабря, по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь.

ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие ЛНА. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

С 2014 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН ознакомился с текстом соглашения и узнал, когда триполитанское «правительство» потеряло свою легитимность и как оно до сих пор сохраняет власть.

Согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением, и лишь наоборот усилило влияние вооруженных группировок в стране. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению.

1 Организация запрещена на территории РФ.