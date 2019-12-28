«Путешествие в Рождество» — новогодний фестиваль в Москве. ФАН-ТВ

«Путешествие в Рождество» — фестиваль, который уже стал столичной традицией. Накануне Нового года на улицах Москвы царит волшебство — праздничное оформление и культурная программа с большим количеством мастер-классов.

За месяц в рамках мероприятия пройдет 1 500 концертных и театральных программ, более 150 ледовых шоу, 8 500 мастер-классов, а также будут работать 15 катков и 81 площадка. Фестиваль позволяет не только развлечься, но и создать подарки, украшения к Новому году своими руками. Например, один из мастер-классов — создание карнавальных масок.

«Сегодня мы готовим карнавальные маски, у нас их на выбор три. Один из вариантов — мышка. У нас ежедневно проходят разные мастер-классы: раскрашивания игрушек, маски, мы делаем шарики с блестками. У нас много мастер-классов для детей, они каждый день проходят бесплатно с любовью к детям. Поэтому если ты с ними разговариваешь, вам весело, вы поддерживаете какую-то идею, а главное поддерживаете чувство волшебства с ними, чтобы они прониклись, и тогда вообще все происходит сказочно, весело, как в праздник», — говорит Елизавета Скрябина, помощник мастера.

«Почему именно карнавальные маски? Потому что дети могут побыть в роли тех животных, которые им нравятся. Побегают, попрыгают вокруг елочки и поднимут всем настроение», — рассказывает Мария Дьяконова, мастер.

«Путешествие в Рождество» — это не только катки и поделки своими руками, в рамках фестиваля даже можно получить мастер-класс по катанию на сноуборде совершенно бесплатно. Эта площадка особенная, здесь одно из немногих мест в Москве, где есть снег! Всю экипировку можно получить прямо на месте, есть все условия, чтобы освоить новый вид спорта. До 12 января жители и гости столицы могут побывать на различных активностях, разбросанных по всему городу.